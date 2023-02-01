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Югорская пожилая пара может получить срок за вылов одного краснокнижного осетра

На пожилую пару из Югры завели уголовное дело за вылов сибирского осетра

Югорская пожилая пара может получить срок за вылов одного краснокнижного осетра
Фото: полиция Югры

В Березовском районе поймали пожилую пару на ловле сибирского осетра, который занесен в Красную книгу. 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино установили ставным подледным способом капроновую сеть на реке Северная Сосьва.

«По результатам экспертной оценки, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам незаконными действиями граждан, превысил 480 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Отметим, что ранее югорчане не привлекались к административной и уголовной ответственности. Сейчас браконьерам избрана мера принуждения – обязательство о явке.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 298, комментариев: 0
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