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Более 35 тысяч жителей ХМАО болеют раком

За прошедший год у 4500 югорчан выявили онкологию

Более 35 тысяч жителей ХМАО болеют раком
Фото: siapress.ru

Более 35 тысяч югорчан состоят на учете онкологов. За последний год выявлено около 4,5 тысячи человек, страдающих раком. У большинства (61%) болезнь выявлена на ранних стадиях.

«В 2022 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак легкого, на втором месте — рак простаты, на третьем — рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте — рак толстого кишечника, на третьем — рак кожи», – пояснил главный внештатный специалист онколог департамента здравоохранения Югры Евгений Билан.

Отмечается, что раннее выявление онкологических заболеваний позволяет оказать наиболее эффективное лечение, поэтому важно регулярно проходить медицинское обследование.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 313, комментариев: 0
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