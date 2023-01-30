Суд обязал чиновников обеспечить жителей югорской деревни чистой водой

Жители деревни Ушья сельского поселения Мулымья (Кондинский район) пожаловались в прокуратуру на некачественную питьевую воду. В ходе проверки выяснилось, что питьевая вода, которая поступает в дома сельчан через централизованные сети водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Основными причинами ненадлежащего качества питьевой воды стали отсутствие капитального ремонта водоочистных сооружений и ветхих сетей водоснабжения», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Кондинского района устранить допущенные нарушения и обеспечить население качественной питьевой водой. Суд иск удовлетворил. Его исполнение контролирует прокуратура.