В Югре назначили куратора культуры, спорта и образования

На должность заместителя губернатора Югры назначена Елена Шумакову. Она будет курировать культуру, физкультуру и спорт, образование и наука. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, который до этого дня возглавляла Елена Шумакова — она находилась в этой должности с 2015 года.

Под ее руководством в регионе была сформирована экосистема поддержки гражданских инициатив, включающая грант губернатора Югры и поддержку инициативных проектов жителей, выстроена система открытого государственного управления, Югра стала знаковым регионом в формировании международной гуманитарной повестки. На всероссийском уровне автономный округ пять лет подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Минэкономразвития России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, первое место в рейтинге Общественной палаты по уровню поддержки НКО региональной властью, второе место после Москвы в рейтинге «Регион НКО».

Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры возложено на первого заместителя руководителя ведомства Марию Орлову.

Перестановки произошли и в другом ведомстве. Директором департамента региональной безопасности и одновременно замгубернатора Югры стал Алексей Золотухин, который ранее работал первым заместителем главы Пыть-Яха. Теперь в его ведении — все вопросы безопасности, гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период ЧС, взаимодействие с силовыми структурами.

Александр Тиртока, который ранее был куратором этого блока, переведен на новую должность, на которой ему предстоит взаимодействовать с Минобороны России, а также властями ДНР и ЛНР.