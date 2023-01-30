16+
Логотип Сиапресс
USD  69,3372   EUR  75,4062  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Губернатор Югры назначила нового заместителя по культуре, спорту и образованию

В Югре назначили куратора культуры, спорта и образования

Губернатор Югры назначила нового заместителя по культуре, спорту и образованию
Фото: admhmao.ru

На должность заместителя губернатора Югры назначена Елена Шумакову. Она будет курировать культуру, физкультуру и спорт, образование и наука. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, который до этого дня возглавляла Елена Шумакова — она находилась в этой должности с 2015 года.

Под ее руководством в регионе была сформирована экосистема поддержки гражданских инициатив, включающая грант губернатора Югры и поддержку инициативных проектов жителей, выстроена система открытого государственного управления, Югра стала знаковым регионом в формировании международной гуманитарной повестки. На всероссийском уровне автономный округ пять лет подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Минэкономразвития России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, первое место в рейтинге Общественной палаты по уровню поддержки НКО региональной властью, второе место после Москвы в рейтинге «Регион НКО».

Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры возложено на первого заместителя руководителя ведомства Марию Орлову.

Перестановки произошли и в другом ведомстве. Директором департамента региональной безопасности и одновременно замгубернатора Югры стал Алексей Золотухин, который ранее работал первым заместителем главы Пыть-Яха. Теперь в его ведении — все вопросы безопасности, гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период ЧС, взаимодействие с силовыми структурами.

Александр Тиртока, который ранее был куратором этого блока, переведен на новую должность, на которой ему предстоит взаимодействовать с Минобороны России, а также властями ДНР и ЛНР.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 12:37, просмотров: 392, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Крюк на кладбище 1164
  2. В России в ближайшие месяцы наличными придется платить намного чаще, чем сейчас 1088
  3. OBI в Сургуте закроется 31 января 795
  4. В выходные в Югре погибли водитель снегохода и пешеход 528
  5. Пассажиры Utair 10 часов ждали рейс из Сургута в Челябинск 438
  6. Югорчане смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом 434
  7. Губернатор Югры назначила нового заместителя по культуре, спорту и образованию 392
  8. Семья из Нефтеюганска получила жилье спустя восемь лет проживания в аварийном доме 372
  9. Пожарные сохранили имущество югорчан на рекордную сумму более 228 млн рублей 361
  10. Детские хирурги Сургута прооперировали новорожденную с гигантской кистой 348
  1. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1802
  2. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1790
  3. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 1591
  4. ​Всем пример 1585
  5. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу 1568
  6. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 1526
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 января? // АФИША 1490
  8. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 1482
  9. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1477
  10. ​Депутатам всех уровней можно будет не публиковать декларации – хорошо это или плохо? 1457
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8040
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5442
  3. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4321
  4. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3996
  5. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3960
  6. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3472
  7. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3452
  8. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3376
  9. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3338
  10. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3164

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика