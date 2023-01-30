Яркая комета пролетит близко к Земле 1 февраля

Комета, открытая в марте 2022 года, пролетит на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля. Небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом, лучше всего – вдали от городских огней, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«Какую яркость будет иметь комета на момент сближения – очень трудно предсказать, однако, можно предположить, что блеск кометы может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10° (размером с «ковш» Большой Медведицы), – поделились в организации. – А это означает, что при отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, тем более, что у нее для нашей страны и всех стран северного полушария будут прекрасные условия видимости – ее путь на ночном небе будет проходить прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой!»

Отметим, что сейчас комету можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка и пока только при помощи телескопа.