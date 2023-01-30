В Югре потушили 33 пожара и спасли трех человек за неделю

За прошедшую неделю в Югре ликвидировали 33 пожара на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 228 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 33 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 3 транспортных средства <…> За прошедшую неделю было спасено 3 человека», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что основные причины возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами пожаров чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.