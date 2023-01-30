Две аварии с летальным исходом произошли в Югре в эти выходные

В минувшие выходные в ДТП в Югре скончались два человека. Так, в субботу, в Нягани пострадал 48-летний водитель снегохода, который наехал на шлагбаум.

«Около 23:00 в городе Нягани в районе карьера, 48-летний водитель, управляя снегоходом, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил наезд на препятствие в виде шлагбаума. В результате ДТП водитель погиб», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Еще одна смертельная авария произошла в воскресенье в Югорске. Водитель «УАЗ» сбил 54-летнего пешехода. «В 19:22 в городе Югорске, 57-летний водитель автомобиля «УАЗ», не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на 54-летнего мужчину, который по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте», – добавили в ведомстве.

Всего за 28 и 29 января в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых два человек погибли и еще двое – получили травмы.