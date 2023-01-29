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​«Дух огня» в ХМАО откроет актриса Юлия Пересильд

Ведущей церемонии открытия «Духа огня» в ХМАО станет актриса Юлия Пересильд

​«Дух огня» в ХМАО откроет актриса Юлия Пересильд
Фото: страница Юлии Пересильд в ВК

Актриса Юлия Пересильд станет ведущей торжественной церемонии открытия «Духа огня» в ХМАО. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона.

«Также заслуженная артистка РФ вместе с Концертным оркестром Югры в рамках культурной программы фестиваля выступят с театрализованным представлением «Пеппи Длинный чулок». Почетные гости «Духа огня» и участники конкурсной программы станут героями творческих встреч «Те самые люди», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет 3-6 марта, выйдет на качественно новый уровень. Помимо привычной конкурсной и культурной программы планируется проведение деловых мероприятий, а также некоторые необычные «фишки».


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Сегодня в 13:47, просмотров: 22, комментариев: 0
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