В УФСИН ХМАО рассказали, сколько раз заключенным пытались передавать запрещенку

В УФСИН Югры подсчитали, сколько раз за минувший год люди пытались передать запрещенные предметы в колонии. Так, всего выявлено 14 фактов и привлечено 11 жителей региона. Три материала до сих пор рассматриваются судом.

Отмечается, что чаще всего нарушители хотели пронести сотовые телефоны и комплектующие к ним, сим-карты и карты памяти. Обнаруживали их в почтовых отправлениях и при досмотре граждан, прибывших на длительные свидания к отбывающим наказание. Также средства связи были изъяты при попытке передачи осужденным участка колонии-поселения на местах их трудовой занятости.

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации в отношении лиц, пытавшихся передать запрещенные предметы, составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены процессуальные решения о наложении административного штрафа», – рассказали в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.