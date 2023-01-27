Количество преступлений в Югре снизилось на два процента

Количество зарегистрированных преступлений в Югре в 2022 году снизилось, а раскрываемость, напротив, выросла. Об этом сказала Наталья Комарова на заседании коллегии окружного управления МВД, где подводились итоги тогда. «Главный итог 2022 года – показатель преступности, который фиксируется в динамике к снижению на два процента. Он по-прежнему остается самым низким среди субъектов Уральского федерального округа. Раскрываемость преступлений в Югре по итогам года повысилась на 2,1 процента», – приводит слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

При этом снизилось, в том числе, количество преступлений, совершенных при помощи интернета, однако ущерб от них по-прежнему существенный – более 800 млн рублей. Губернатор предложила МВД активизироваться в этом направлении и внести предложения по профилактике подобных правонарушений.

Наталья Комарова подчеркнула – один из ключевых приоритетов 2023 года заключается в безопасности детей. «Необходимо активизировать разъяснительную работу о последствиях противоправных действий в отношении несовершеннолетних и расширить перечень каналов информирования, необходимо усовершенствовать подходы к работе с лицами, состоящими на профилактическом учете», – отметила глава Югры.