В Сургутском районе может появиться новый перевозчик, который будет возить пассажиров по маршруту Сургут - Белый Яр. Информация об этом была озвучена в ходе прямого эфира главы муниципалитета Андрея Трубецкого с населением.

Жители района пожаловались главе на транспортные проблемы. По их словам, маршрутки на рейсе старые, а водители нарушают расписание.

«На этой неделе в адрес администрации Сургутского района обратилось СПАТО. У них освободилось около 50 единиц техники, это автобусы малого и среднего класса. Месяц нам надо на переговоры, чтобы они зашли дополнительно на маршрут на Солнечный и на Белый Яр. Проработаем это вопрос с ними и с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, чтобы нового перевозчика дополнительно завели на маршруты: и конкуренция будет, и тех подстегнет», - сообщил заместитель главы Сургутского района Константин Карпеткин.

Сейчас перевозки Сургут – Белый Яр осуществляют два перевозчика. По регулируемым тарифам ходят 4 раза в день автобусы, а по нерегулируемым - маршрутки (39 кругорейсов в день).