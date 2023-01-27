Губернатор Югры назначила ответственных в сфере обращения с животными

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания окружного правительства утвердила порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства ХМАО, ответственность за причинение бездомными животными вреда здоровью граждан будут нести окружная ветеринарная служба, власти муниципалитетов и службы отлова.

«Документ разработан в целях развития регионального законодательства в сфере обращения с животными без владельцев с учетом предложений органов местного самоуправления», – отметила Наталья Комарова.

Также в документе указаны случаи, когда бездомные животные представляют угрозы здоровью людей. Исполняющий обязанности руководителя ветеринарной службы Югры Сергей Музафин отметил, что указанные в документе понятия ранее не были представлены на федеральном и региональном законодательстве.

«Это нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов, проявление ими немотивированной агрессивности в отношении человека; нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено, на проезжей части; скопление в одном месте трёх и более особей», – сказал Сергей Музафин.