Упрощение детского трудоустройства больше всего поддерживают жители Югры старше 45 лет

Большинство родителей подростков из Югры поддержали упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних. При этом, сторонниками инициативы чаще всего выступают жители округа старше 45 лет – 58% опрошенных, сообщили в сервисе SuperJob.

«Активнее поддерживают проект родители подростков: 62% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). О наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 21% родителей: 10% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 11% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами)», – говорится в результатах исследования.

Отметим, что 26% опрошенных опасаются подобных изменений. Они аргументируют это возможностью злоупотреблений детским трудом.

Вместе с тем, большинство работодателей предпочитает не принимать на работу несовершеннолетних – 83%.