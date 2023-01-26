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Жители югорского поселка пили непроверенную воду из колодцев

Югорских чиновников обязали обеспечить селян качественной водой

Жители югорского поселка пили непроверенную воду из колодцев
Фото: pixabay

В Кондинском районе жители поселка Болчары пили непроверенную воду из колодцев. Нарушения обнаружила прокуратура в ходе проверки, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«На территории сельского поселения Болчары расположено 14 колодцев общего пользования, вода которых используется гражданами для питья. Вместе с тем органом местного самоуправления длительное время не проводились мероприятия по исследованию воды на предмет соответствия ее требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, а также чистке, дезинфекции и промывке колодцев», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Там добавили, что происходящее нарушало права сельских жителей на обеспечение качественной питьевой водой.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию поселка провести исследование воды и выполнить чистку колодцев. Суд требования удовлетворил, после чего чиновники выполнили соответствующие мероприятия.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 209, комментариев: 0
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