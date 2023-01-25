Губернатор Югры презентовала опыт региона по импортозамещению

Импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета стали темой совещания региональных отделений «Единой России», в котором приняла участие Наталья Комарова. Она рассказала о том, как Югра работает над улучшением бизнес-среды и стимулирует предприятия к созданию собственных разработок, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Среди положительных примеров – сургутский НТЦ «Юнити-парк», в котором первым объектом станет центр высоких биомедицинских технологий, одобренный лично президентом. Соглашение о его проектировании и строительстве с московской компанией «Швабе» было заключено в апреле 2020 года, и вскоре ожидается начало возведения этого важного научного учреждения.

Разумеется, разговор зашел и о нефтегазовой отрасли, где переход на полностью отечественные технологии шел все последние годы. «Например, на Пальяновском месторождении в ходе реализации проекта удалось обеспечить импортозамещение буровых установок на 70 процентов, программного обеспечения по геологическому моделированию — на 100 процентов», – рассказала губернатор Югры.

Еще один важный проект – запуск в Советском районе производства белковой основы для сухих смесей, предназначенных новорожденным и детям до полугода. «На первом этапе это позволит заместить 10 процентов запросов внутреннего рынка, а при масштабировании производства — до 100 процентов потребностей», – отметила Наталья Комарова.