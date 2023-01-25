В магазинах Югры будут выявлять просроченную молочную продукцию еще на кассе

В российских магазинах запускают новую технологию борьбы с просроченными молочными продуктами с помощью цифровой маркировки «Честный знак». Об этом рассказали представители Роспотребнадзора Югры.

Отмечается, что первым участником стала торговая сеть «Магнит». В момент сканирования товара на кассе продавец получит информацию о сроке годности. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию. Таким образом, если такой товар по ошибке окажется в корзине у покупателя, его продажа станет технически невозможной.

«Специалисты Роспотребнадзора имеют возможность в системе ЦРПТ «Честный знак» через личный кабинет госслужащего мониторить всю ситуацию по реализации продукции. То есть инспектор может войти в личный кабинет и увидеть все факты продаж потребителю молочной продукции с истекшим сроком годности», – сообщили в ведомстве.