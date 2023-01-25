Субсидируемые авиарейсы начнут выполняться из Перми в Когалым в 2023 году

В 2023 году из Перми в Когалым начнут выполняться субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба Пермского края.

«В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года. Перечень маршрутов был утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта в конце 2022 года. В список включено 308 направлений по всей России. Из них 16 будут осуществляться из пермского аэропорта "Большое Савино". Новым северным направлением 2023 года стал город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа», - цитирует ТАСС сообщение регионального правительства.

Летать в Когалым из Перми будет авиакомпания Utair один раз в неделю по воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 3 тыс. рублей в одну сторону. «Прямой рейс обеспечит транспортную доступность с филиалом пермского Политеха в Когалыме, начало обучения в котором запланировано в 2023 году», - отметили в пермском Минтрансе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году стоимость перелетов по России выросла в среднем на 8-14% по сравнению с показателями 2021 года.