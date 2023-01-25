В Югре отметили низкую активность жителей при сортировке мусора

Лишь 3-5% мусора сортируются в городах Югры, в которых организовали раздельный сбор отходов. Связывают это с низкой ответственностью жителей округа, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу АО «Югра-Экология».

«Люди, не доверяя системе, начинают кидать в баки для вторсырья все подряд, либо делают элементарные ошибки. И, соответственно, никаких улучшений не происходит. Зачастую содержимое контейнеров для раздельного сбора оказывается одинаковым, смешанным. По итогам реализации наших пилотных проектов в городах стало понятно, что отсортировывается только 3-5% от всего объема ТКО, – отметили в организации.

Напоминаем, «мусорная реформа» началась с Югорска в апреле 2020 года. В 2021 года проект запустили в Нижневартовске и Урае, а в 2023 – в Нефтеюганске.