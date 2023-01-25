В Югре более чем в два раза увеличилось число заболевших ковидом за сутки

116 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в 15 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 70 – в Сургуте, 12 – в Ханты-Мансийске, 10 – в Нижневартовске. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до шести новых заболевших.

«На момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 254 996. Выздоровели за весь период 251 524 югорчанина. Скончалось 2 605 пациента.