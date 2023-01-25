Пять мостов отремонтировали в ХМАО в 2022 году

В Югре в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали более 45 километров региональных и межмуниципальных автомобильных дорог. В том числе - пять мостовых переходов общей протяженностью 402,47 метра, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самым значимым объектом стал мостовой переход через реку Обь, строительство которого началось в районе Сургута. В Сургуте в прошлом году обновили участок Югорского тракта — улицы с большой интенсивностью движения, ведущей к аэропорту, стадиону, дворцу культуры, ледовому дворцу. А в Нижневартовске построили второй участок улицы Нововартовской, который соединил историческую часть города с новыми микрорайонами.

«В течение года на объектах также был выполнен комплекс работ, направленный на обеспечение комфортного и безопасного движения. Специалисты не только обновили дорожное покрытие, но и укрепили обочины, установили 4,8 тысячи метров барьерного ограждения, 198 дорожных знаков, 165 дорожных сигнальных столбиков. На аварийно-опасных участках дорог и подъездах к населенным пунктам было построено более шести километров линий электроосвещения», - добавили в пресс-службе.