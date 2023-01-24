16+
Логотип Сиапресс
USD  68,7529   EUR  74,6948  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Общественников Югры научат работать эффективнее и правильно обращаться с финансами

В Югре запускают первую большую школу для социально-ориентированных НКО

​Общественников Югры научат работать эффективнее и правильно обращаться с финансами
Фото школасонко.рф

В 2023 году в Югре 20 счастливчиков из числа социально-ориентированных некоммерческих организаций получат сопровождение в рамках первой региональной акселерационной программы «Школа СОНКО». Отбор участников уже начался. Как это будет происходить, и что получат пробившиеся в программу НКО – в материале siapress.ru.

Организаторы первого в нашем регионе подобного акселератора для «третьего сектора» – Центр гражданских и социальных инициатив Югры и Ассоциация лидеров социальных проектов. Цель программы – вывести НКО, создавшие некий продукт или услугу, на уровень хорошей финансовой стабильности и устойчивости. Преимущество этого акселератора в том, что процесс прозрачный: организаторы не инвестируют средства в НКО участников, но при этом не запрещают искать инвесторов на протяжении программы, наоборот, готовы оказать в этом помощь, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Разумеется, участие и обучение по этой программе бесплатны.

Другое дело, что до этого еще нужно добраться. Для этого участникам предстоит пройти несколько этапов. Вообще старт произошел еще 22 ноября, с этого момента до 20 января организаторы собирали заявки со всех желающих «прокачать» свою общественную организацию. Буквально накануне завершился еще один этап – запись видео-интервью руководителей СОНКО, которые хотят попасть на акселератор. И уже в конце этой недели – 29 января – будут подведены итоги заявочной кампании и определены участники первого блока.

«Программа рассчитана на весь 2023 год. К участию в первом, обучающем блоке, будут приглашены 30 представителей организаций, прошедших серьезный отбор. До блока «Сопровождение» будет допущено только 20 СО НКО автономного округа», – рассказывают организаторы «Школы СОНКО».

Само обучение будет проходить в течение февраля-апреля, и 29-30 апреля состоится презентация результатов, которые добились участники в ходе образовательной программы, а затем состоится тот самый отбор на сопровождение. Если остановиться на обучении, то там предполагается довольно обширная программа, касающаяся всех аспектов работы общественных организаций.

Большой блок будет посвящен формальным вопросам, который для представителей «третьего сектора» зачастую наиболее сложен – аудит, финансы, налоги и документооборот. Участники разберут, как выстраивать работу, оценивать социальный эффект, планировать бюджет и привлекать финансирование, как правильно оптимизировать налоги, выстраивать правоотношения с другими организациями и физлицами, и многое другое.

Другая часть образовательной программы будет более творческой – ее посвятят работе с персоналом, разработке активностей и продвижению своей организации. Речь пойдет о лидерстве, привлечении кадров, мотивации коллег, основах презентации и самопрезентации, нетворкинге, выстраивании системы маркетинга, работе воронок продаж и прикладных инструментах продвижения.

Из 30 участников образовательного блока 20 отправятся в следующий этап – сопровождение. Как рассказывают организаторы «Школы СОНКО», это будет продолжаться с мая по октябрь 2023 года. Участники будут два раза в месяц проводить индивидуальные консультации со своими кураторами, погружаться в групповые онлайн-трекшн-встречи, участвовать в бизнес-разборах своих проектах, онлайн-воркшопах с экспертами.

Кураторами программы выступают такие специалисты, как советник гендиректора Центра гражданских и социальных инициатив Югры Владислав Соколов, член ОП Югры Ольга Сидорова, бизнес-тренер и методист образовательных программ Валерия Матвиенко, бизнес-тренер Сергей Пугаев, а также председатель Ассоциации лидеров социальных проектов Дарья Миронова.

Организаторы «Школы СОНКО» планируют запустить трансформацию укоренившихся взглядов на источники финансирования и увеличить реальные доходы некоммерческих организаций, повысить квалификацию их руководителей, и в кончном счете способствовать запуску новых услуг и продуктов в социальной сфере региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:32, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 687
  2. ​Новую амбулаторию в тюменском селе оборудовали современной техникой 643
  3. ​В сургутской «Школе 21» уже хотят учиться более 1 400 человек из восьми регионов России 613
  4. ​Тюменские аграрии готовят минеральные удобрения к новому сезону 607
  5. ​Тюменские специалисты тестируют на ВИЧ-инфекцию людей из группы риска 585
  6. ​Названы самые популярные у жителей Тюменской области цифровые услуги 572
  7. ​Тюменские аграрии получают новую технику в рамках поддержки сельскохозяйственной потребкооперации 571
  8. ​В 2023 году 144 жителя Тюменской области получат финансовую помощь на открытие бизнеса 569
  9. ​На поддержку промышленности Тюменской области направят 590 миллионов рублей 569
  10. ​Финансирование общественных инициатив в Тюменской области увеличена до 85 млн рублей 568
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7662
  2. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2768
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2666
  4. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2471
  5. ​Прощание с Мимино 2380
  6. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2182
  7. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1973
  8. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 1945
  9. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 1939
  10. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 1934
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7662
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5066
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4313
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4286
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4171
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4135
  7. ​«Государственный человек» 4065
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3993
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3615
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3519

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика