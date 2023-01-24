В Югре запускают первую большую школу для социально-ориентированных НКО

В 2023 году в Югре 20 счастливчиков из числа социально-ориентированных некоммерческих организаций получат сопровождение в рамках первой региональной акселерационной программы «Школа СОНКО». Отбор участников уже начался. Как это будет происходить, и что получат пробившиеся в программу НКО – в материале siapress.ru.

Организаторы первого в нашем регионе подобного акселератора для «третьего сектора» – Центр гражданских и социальных инициатив Югры и Ассоциация лидеров социальных проектов. Цель программы – вывести НКО, создавшие некий продукт или услугу, на уровень хорошей финансовой стабильности и устойчивости. Преимущество этого акселератора в том, что процесс прозрачный: организаторы не инвестируют средства в НКО участников, но при этом не запрещают искать инвесторов на протяжении программы, наоборот, готовы оказать в этом помощь, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Разумеется, участие и обучение по этой программе бесплатны.

Другое дело, что до этого еще нужно добраться. Для этого участникам предстоит пройти несколько этапов. Вообще старт произошел еще 22 ноября, с этого момента до 20 января организаторы собирали заявки со всех желающих «прокачать» свою общественную организацию. Буквально накануне завершился еще один этап – запись видео-интервью руководителей СОНКО, которые хотят попасть на акселератор. И уже в конце этой недели – 29 января – будут подведены итоги заявочной кампании и определены участники первого блока.

«Программа рассчитана на весь 2023 год. К участию в первом, обучающем блоке, будут приглашены 30 представителей организаций, прошедших серьезный отбор. До блока «Сопровождение» будет допущено только 20 СО НКО автономного округа», – рассказывают организаторы «Школы СОНКО».

Само обучение будет проходить в течение февраля-апреля, и 29-30 апреля состоится презентация результатов, которые добились участники в ходе образовательной программы, а затем состоится тот самый отбор на сопровождение. Если остановиться на обучении, то там предполагается довольно обширная программа, касающаяся всех аспектов работы общественных организаций.

Большой блок будет посвящен формальным вопросам, который для представителей «третьего сектора» зачастую наиболее сложен – аудит, финансы, налоги и документооборот. Участники разберут, как выстраивать работу, оценивать социальный эффект, планировать бюджет и привлекать финансирование, как правильно оптимизировать налоги, выстраивать правоотношения с другими организациями и физлицами, и многое другое.

Другая часть образовательной программы будет более творческой – ее посвятят работе с персоналом, разработке активностей и продвижению своей организации. Речь пойдет о лидерстве, привлечении кадров, мотивации коллег, основах презентации и самопрезентации, нетворкинге, выстраивании системы маркетинга, работе воронок продаж и прикладных инструментах продвижения.

Из 30 участников образовательного блока 20 отправятся в следующий этап – сопровождение. Как рассказывают организаторы «Школы СОНКО», это будет продолжаться с мая по октябрь 2023 года. Участники будут два раза в месяц проводить индивидуальные консультации со своими кураторами, погружаться в групповые онлайн-трекшн-встречи, участвовать в бизнес-разборах своих проектах, онлайн-воркшопах с экспертами.

Кураторами программы выступают такие специалисты, как советник гендиректора Центра гражданских и социальных инициатив Югры Владислав Соколов, член ОП Югры Ольга Сидорова, бизнес-тренер и методист образовательных программ Валерия Матвиенко, бизнес-тренер Сергей Пугаев, а также председатель Ассоциации лидеров социальных проектов Дарья Миронова.

Организаторы «Школы СОНКО» планируют запустить трансформацию укоренившихся взглядов на источники финансирования и увеличить реальные доходы некоммерческих организаций, повысить квалификацию их руководителей, и в кончном счете способствовать запуску новых услуг и продуктов в социальной сфере региона.