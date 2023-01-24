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​В Югре ищут социальных предпринимателей, чтобы дать им разнообразные льготы

Бизнесменам из Югры помогут получить статус социального предпринимателя

​В Югре ищут социальных предпринимателей, чтобы дать им разнообразные льготы
Фото admsurgut.ru

В Югре идет очередной этап сбора заявок на признание отдельных компаний социальными предприятиями, которым полагается целый ряд региональных льгот. Это касается не только тех бизнесов, которые хотят впервые получить этот статус, но и действующих социальных предпринимателей – им нужно подтверждать это гордое звание ежегодно. Так, в 2022 году социальными были признаны 327 предприятий.

Очередная кампания по сбору заявок будет длиться до 1 мая, следующая стартует после и пройдет до 31 декабря. Для попадания в число социальных предприятий нужно делать что-либо из следующих пунктов: нанимать на работу людей из социально уязвимых категорий, реализовывать продукцию, которую создают такие работники, а также вести общественно полезную деятельность (например, в сфере спорта, образования, культуры).

Важно и то, какие льготы полагаются социальным предприятиям в Югре. Это снижение аренды на госимущество, уменьшение ставки упрощенной системы налогообложения с 6 до 1 процента, возможность получить грант до 500 тысяч или займ из окружного бюджета под 2,5 процента, а также бесплатное обучение на разных курсах и участие в выставках.

Документы принимает департамент экономического развития Югры, а подробно консультируют на тему получения этого статуса в Центре инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» – телефон (3467) 33-38-96, почта social@mb-ugra.ru. Кроме того, с 7 по 17 феврале в десяти городах Югры пройдут встречи с представителями бизнеса именно по теме социального предпринимательства.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 129, комментариев: 0
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