В Югре мужчина убил своего знакомого во время распития алкоголя

В Советском 46-летнего местного жителя признали виновным в убийстве своего знакомого. Погибший мужчина хотел отдать свой автомобиль для ремонта, но решил выпить алкоголь с обвиняемым. Об этом сообщили в пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Подсудимый нанес тому не менее 3 ударов руками в область головы и 12 ударов кухонным ножом в область груди и других частей тела. От полученных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте происшествия, о чем подсудимый сообщил в полицию», – отметили в ведомстве.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчина проведет в колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев, а также выплатит компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 4 миллионов рублей.