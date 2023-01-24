16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6288   EUR  74,7307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В сургутской «Школе 21» уже хотят учиться более 1 400 человек из восьми регионов России

Губернатор Югры проинспектировала готовящуюся к открытию «Школу 21» в Сургуте

​В сургутской «Школе 21» уже хотят учиться более 1 400 человек из восьми регионов России
Фото vk.com/coding21

В «Школу 21» в Сургуте, где можно будет бесплатно учиться программированию, на данный момент уже поступило более 1,4 тысячи заявок, хотя до конца их приема еще почти месяц. Желание поступить в югорский филиал этого проекта от «Сбера» выразили жители Югры, Московской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Киргизии. Об этом рассказали руководители школы во время визита Натальи Комаровой в Сургут, где она посетила строящийся кампус – четвертый в стране и первый на территории УрФО. Глава Югры приветствовала тот факт, что учиться в «Школе 21» в Югре хотят жители других регионов, так как этот проект «без границ».

Всем желающим предстоит пройти отборочный интенсив, который начнется 27 февраля и продлится около месяца. В год обучение в сургутской школе программирования смогут пройти более 300 человек. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, в настоящий момент завершается пусконаладочные работы в кампусе – там работы завершены на 90 процентов.

«Школа 21» будет приносить пользу региону не только благодаря собственным выпускникам, но и в качестве площадки по повышению квалификации действующих IT-специалистов у местного бизнеса и власти. «Мы сможем использовать это пространство и для проведения семи- и четырнадцатидневных интенсивов по глубокому анализу данных. Это коррелируется с задачами, обозначенными в ежегодном обращении губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. Здесь мы объединим команды, будем развивать “мягкие навыки”, включая навыки командообразования», – рассказал Наталье Комаровой директор «Школы 21» в Сургуте Дмитрий Балаушко.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 464, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 906
  2. ​Всем пример 719
  3. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 698
  4. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 637
  5. ​Тюменские аграрии готовят минеральные удобрения к новому сезону 571
  6. ​Новую амбулаторию в тюменском селе оборудовали современным оборудованием 570
  7. ​Тюменские специалисты тестируют на ВИЧ-инфекцию людей из группы риска 546
  8. ​Названы самые популярные у жителей Тюменской области цифровые услуги 537
  9. ​Финансирование общественных инициатив в Тюменской области увеличена до 85 млн рублей 530
  10. ​На поддержку промышленности Тюменской области направят 590 миллионов рублей 527
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7656
  2. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2756
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2650
  4. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2463
  5. ​Прощание с Мимино 2368
  6. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2173
  7. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1966
  8. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 1940
  9. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 1932
  10. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 1922
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7656
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5060
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4307
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4281
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4166
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4131
  7. ​«Государственный человек» 4058
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3988
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3584
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3513

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика