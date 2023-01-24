В 11 муниципалитетах Югры выявили 55 заболевших коронавирусом за сутки

55 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в 11 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 19 – в Ханты-Мансийске, 8 – в Урае, 7 – в Нефтеюганске. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до семи новых заболевших.

«На момент выявления у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 55 случаях», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 254 880. Выздоровели за весь период 251 492 югорчанина. Скончалось 2 604 пациента.