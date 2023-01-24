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Суд отправил югорскую компанию сажать деревья вместо срубленных

Компанию из ХМАО обязали посадить деревья вместо срубленных

Суд отправил югорскую компанию сажать деревья вместо срубленных
Фото: pixabay

Суд обязал ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» высадить деревья вместо срубленных. Нарушения требований лесного законодательства в деятельности компании выявила природоохранная прокуратура в ходе проверки.

«ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» в 2019 году на основании заключенных с Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры договоров аренды лесных участков произведена рубка лесных насаждений в Нижневартовском районе на площади свыше 180 га. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства предприятием работы по восстановлению лесных культур на этой площади не проведены», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, который был рассмотрен и удовлетворен. Компанию обязали провести лесовосстановительные работы.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 201, комментариев: 0
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