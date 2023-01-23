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В Сургуте пьяный водитель учинил массовое ДТП

За неделю в Югре задержали 130 пьяных водителей

В Сургуте пьяный водитель учинил массовое ДТП
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

За минувшую неделю, с 14 по 20 января, в Югре задержали 130 водителей с признаками опьянения. В отношении 23 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Один из водителей стал виновником массового ДТП. Авария произошла в Сургуте на ул. 30 лет Победы. Здесь столкнулись Mitsubishi, Haval, Ford и Datsun. По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции 30-летним водителем Mitsubishi.

«Несмотря на обеденное время, виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,24 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что жаловаться на пьяных водителей можно по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в телеграм- канале в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра» @Ugra_gibdd_bot.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 200, комментариев: 0
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