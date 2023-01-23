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В Югре фиксируется снижение цен на некоторые продукты

Эксперты Банка России рассказали, что подешевело и подорожало в ХМАО

В Югре фиксируется снижение цен на некоторые продукты
Фото: ru.freepik.com

Представители отделения Банка России по Тюменской области рассказали, какие товары подешевели в Югре. Так, по информации ведомства, в декабре зафиксировано замедление роста цен на макароны, крупы и хлебобулочные изделия, а мука, пшено и гречка стали стоить дешевле, чем год назад. Цены на овощи «борщевого набора» также остаются значительно ниже прошлогодних. Это произошло из-за благоприятных погодных условий, которые помогли вырастить и собрать хороший урожай овощей и зерна.

Благодаря господдержке для животноводов подешевели курица и свинина, а молочная продукция дорожала, но медленнее.

«Среди непродовольственных товаров в автономном округе заметно снизились цены на одежду, обувь, смартфоны, ноутбуки и телевизоры. На это оказали влияние слабый потребительский спрос и налаживание механизма параллельного импорта. Также подешевел бензин популярных марок – АИ-92 и АИ-95. Причина – предложение на внутреннем рынке превышало спрос», – прокомментировала ситуацию заместитель начальника экономического отдела отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова.

В сфере услуг темпы прироста цен увеличились из-за удорожания услуг сотовой связи, турпутевок в Турцию, ОАЭ и Египет, повышения тарифов ЖКХ, индексация по которым была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 194, комментариев: 0
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