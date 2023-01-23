В Югре созданы местные отделения всероссийского «Движения первых»

Местные отделения всероссийского «Движения первых», которое называют «новой пионерией», открыты в Югре. Это случилось в Урае, в запуске проекта приняла участие Наталья Комарова, которая находилась там с рабочей поездкой. Причем отделения будет сразу два – «Движение первых» будет базироваться в Центре дополнительного образования и в клубе по месту жительства «Космонавт», рассказывает «Югра-ТВ».

«Необязательно все будет так, как описывают. Жизнь может предложить нестандартные ситуации и возможности, – обратилась к участникам движения губернатор Югры. – И вам, и наставникам необходимо будет решить, что прежде всего нужно будет для человека, движения, города и нашей страны». К слову, Наталья Комарова так же может стать одним из наставников «Движения первых», как минимум, приглашение она получила.

«Радует проявленный интерес детей и молодежи из всех уголков нашего региона к движению, которое в скором времени станет местом объединения не только детей и молодежи, но и их родителей. Они будут идти рядом как родные люди, в качестве наставников непосредственно участвовать в становлении ребят как самостоятельных и способных принимать собственные решения», – цитирует департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры руководителя Совета регионального отделения «Движения первых» Светлану Омельченко.

«Движение первых» было создано по предложению победителя конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской. Ее поддержал президент России. Движение появилось в июле 2022 года, оно включит в себя «Юнармию», Российской движение школьников и другие подобные организации.