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Югорчанам выплатили долги по зарплате на сумму почти 400 млн рублей

18 югорских работодателей стали фигурантами уголовных дел за долги по зарплате

Югорчанам выплатили долги по зарплате на сумму почти 400 млн рублей
Фото: pixabay

За 2022 год прокуратура ХМАО совместно с правительством округа и другими органами добилась погашения долгов по зарплате на общую сумму свыше 396 млн рублей. Восстановлены трудовые права почти 3,7 тыс граждан, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Всего в минувшем году прокуроры выявили более 2,3 тыс нарушений закона в этой сфере. Для их устранения внесено 307 представлений, объявлено 33 предостережения, принесено 84 протеста. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 должностных лиц.

«По материалам прокурорских проверок в отношении 18 работодателей, нарушивших права работников на оплату труда, возбуждены уголовные дела по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). За повторную невыплату заработной платы на основании возбужденных прокурорами административных производств 2 руководителя предприятий округа дисквалифицированы (лишены права занимать руководящие должности на определенный срок)», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ведомстве добавили, что работа, направленная на восстановление нарушенных прав работников и погашение задолженности по заработной плате, продолжается.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 275, комментариев: 0
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