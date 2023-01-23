18 югорских работодателей стали фигурантами уголовных дел за долги по зарплате

За 2022 год прокуратура ХМАО совместно с правительством округа и другими органами добилась погашения долгов по зарплате на общую сумму свыше 396 млн рублей. Восстановлены трудовые права почти 3,7 тыс граждан, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Всего в минувшем году прокуроры выявили более 2,3 тыс нарушений закона в этой сфере. Для их устранения внесено 307 представлений, объявлено 33 предостережения, принесено 84 протеста. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 500 должностных лиц.

«По материалам прокурорских проверок в отношении 18 работодателей, нарушивших права работников на оплату труда, возбуждены уголовные дела по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). За повторную невыплату заработной платы на основании возбужденных прокурорами административных производств 2 руководителя предприятий округа дисквалифицированы (лишены права занимать руководящие должности на определенный срок)», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ведомстве добавили, что работа, направленная на восстановление нарушенных прав работников и погашение задолженности по заработной плате, продолжается.