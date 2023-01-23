Из-за санкций производство белковых компонентов в Югре перенесли на конец 2023 года

В Советском районе сдвинули на конец 2023 года первый этап проекта по запуску производства белковых компонентов для новорожденных и детского питания. Связано это с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей из-за санкций, сообщили «ТАСС» в департаменте промышленности Югры.

«В планах было начать производство до конца прошлого года. К сожалению, сроки его реализации, по данным компании, пришлось изменить - до конца 2023 года. Связано это с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменениями в логистике поставок аналогов», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что на первое в Югре предприятие по производству отечественных белковых компонентов для новорожденных выделят 300 млн рублей, общий объем финансирования – 1,5 млрд рублей.