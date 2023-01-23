Свыше 5 млн рублей перевели жители ХМАО на счета мошенников за выходные

За минувшие выходные жители Югры перевели на счета мошенников свыше 5 млн рублей. Всего в дежурную часть обратились 23 человека с заявлениями, которые зарегистрированы как факты мошенничества и кражи с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Больше всего случаев связано с мнимыми сотрудниками банка и сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Так, 40-летней жительнице Когалыма позвонили якобы представители банка, которые сообщили, что с ее счета мошенники пытаются похитить деньги и, чтобы спасти накопления, необходимо перевести их на «сберегательный счет». Югорчанка озвучила свои данные и спустя несколько минут получила сообщение о списании почти 750 тысяч рублей.

В Мегионе 35-летняя женщина отдала «продавцам» вертикального солярия порядка 26 тысяч рублей, но так и не получила кабину для загара. А жительница Пыть-Яха, решившая купить щенка корги, потеряла порядка 40 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.