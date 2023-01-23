В 11 муниципалитетах ХМАО выявили 82 случая коронавируса за сутки

71 новый случай коронавирусной инфекции выявили в 11 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 38 – в Сургуте, 10 – в Урае, 8 – в Сургутском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до трех новых заболевших.

«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 254 825. Выздоровели за весь период 251 453 югорчанина. Скончалось 2 604 пациента.