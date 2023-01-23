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На капремонт домов в Югре направят 19,5 млрд рублей в ближайшие три года

Свыше тысячи домов в ХМАО капитально отремонтируют в ближайшие три года

На капремонт домов в Югре направят 19,5 млрд рублей в ближайшие три года
Фото: Фонд капремонта ХМАО

В ХМАО в период с 2023-го по 2025 год капитально отремонтируют 1 005 домов общей площадью 5 миллионов 244 тысячи кв.м. На эти цели планируется направить свыше 19,5 млрд рублей, сообщает Югорский фонд капитального ремонта.

Больше всего домов отремонтируют в самых крупных муниципалитетах – Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургутском районе.

«Именно в Сургуте развернутся самые масштабные работы. Горожан уже в этом году порадует 31 обновленный фасад, еще 10 будет утеплены, приведут в порядок 31 крышу. Больше всего лифтов отремонтируют и заменят в Нижневартовске – 28. Там же приведут в порядок 10 подвальных помещений, относящихся к общему имуществу», - рассказали подробности в пресс-службе.

Программа капитального ремонта в Югре утверждена окружным правительством и продлится до 2046 года. В ее рамках обновят 6 тысяч многоквартирных домов общей площадью более 22 млн кв. метров.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 213, комментариев: 0
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