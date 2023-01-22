В 17 муниципалитетах Югры выявили 91 заболевшего коронавирусом за сутки

91 новый случай коронавирусной инфекции выявили в 17 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 45 – в Сургуте, 8 – в Урае, 7 – в Пыть-Яхе. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до шести новых заболевших.

«В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 89 человек, диагноз «пневмония» поставлен 2 заболевшим», – отметили в окружном Роспотребнадзоре.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 254 754.