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Югорчанки стали чаще сталкиваться с домогательствами на работе

В ХМАО стали чаще фиксироваться случаи харассмента на работе по сравнению с периодом разгара пандемии

Югорчанки стали чаще сталкиваться с домогательствами на работе
Фото: unsplash.com

Жители ХМАО стали чаще жаловаться на харассмент на рабочем месте, передает портал SuperJob. Количество тех, кто сталкивался с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 8%, со стороны коллег — 9%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 9%, со стороны сослуживцев — 13%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 5% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 330, комментариев: 0
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