Экологическая акция «Спасти и сохранить» продлится в ХМАО с мая по ноябрь

В Югре продлили сроки проведения международной экологической акции «Спасти и сохранить». По традиции она стартует в мае, а закончится не летом, как было раньше, а в ноябре. Такое решение приняло правительство региона в ходе заседания, которое прошло сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Это позволит большему количеству югорчан и заинтересованных людей, вовлеченных в экологические и природоохранные мероприятия, принять участие в акции», — подчеркнула Наталья Комарова.

Акция «Спасти и сохранить» проходит в Югре с 2003 года, причем с 2004 года - под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум». В 2022 году в рамках акции состоялось 7 064 мероприятия, в том числе 21 международного, межрегионального и окружного уровней. Среди них - эстафета высадки деревьев «Сад дружбы»: в ней поучаствовали представители стран БРИКС и ШОС, они высадили 50 саженцев яблони и сирени в Ханты-Мансийске.