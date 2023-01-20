Жителя Мегиона осудят за оскорбления и угрозы убийства судьи

31-летний житель Мегиона отправиться под суд за оскорбления и угрозу взорвать судью. Мужчина оскорбил служителя закона, находясь в зале суда. Об этом сообщили URA.RUв сургутском городском суде.

«В сентябре 2022 года судьей Мегионского городского суда с участием подсудимого рассматривалось уголовное дело по обвинению его в совершении иного преступления против правосудия. В ходе судебного разбирательства он публично оскорбил нецензурной бранью судью, подорвав авторитет судебной власти», – рассказали журналисту информационного агентства в ведомстве.

Помимо этого, обвиняемый, находясь в СИЗО Нижневартовска, отправил письмо судье, рассматривавшего дело в отношении него, в котором угрожал ему убийством. Уголовное дело злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.