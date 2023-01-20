Житель Нефтеюганска предстанет перед судом за охоту на медведя без лицензии

В Нефтеюганске суд рассмотрит дело о незаконной охоте на бурого медведя. В совершении преступления обвиняется 23-летний местный житель, сообщает прокуратура ХМАО.

«Из материалов уголовного дела следует, что 30 июля 2022 года обвиняемый, находясь в границах общедоступных охотничьих угодий вдоль 551 км федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, в запрещенные для производства охоты сроки застрелил из охотничьего ружья бурого медведя. Лицензия на добычу животного у мужчины отсутствовала», - говорится в сообщении.

Причиненный государству ущерб оценили в 300 тыс. рублей. Охотник добровольно возместил его в ходе следствия.

Уголовное дело направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.