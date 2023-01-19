Число больных ОРВИ и гриппом выросло на треть в Сургутском районе

В Югре растет число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным окружного Роспотребнадзора, за минувшую неделю суммарная заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом увеличилась на 35,6% по сравнению с предыдущей неделей и составила 1007,4 случаев на 100 тысяч населения.

Сургутский район вошел в пятерку муниципалитетов с наибольшей суммарной заболеваемостью – 1278,5 случая на 100 тыс. населения. При этом заболевших коронавирусом зарегистрировано всего 14, что на 14,3% меньше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На территории Сургутского района вторая неделя 2023 года отметилась приростом регистраций внебольничной пневмонии на 91,7 % и недельной заболеваемости ОРВИ, гриппом на 66,16 %. Такая эпидемиологическая ситуация требует обязательного соблюдения мер профилактики и воздержания от посещения мест массового посещения граждан», - отметил начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

Он рекомендовал незамедлительно обращаться к врачу при появлении признаков заболевания и не прибегать к самолечению. «Только врач может поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение, ведь грипп может приводить к тяжелой болезни и смерти», - подчеркнул Матросов.