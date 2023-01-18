До начала весны в Югре появится первый рейтинг УК

К весне в Югре появится пилотный проект рейтинга управляющих компаний. Подобная концепция уже была опробована в Нефтеюганске. В рейтинге учитывают мнение жителей многоквартирных домов, а также членов Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации муниципалитета.

Итоги будут публичными, чтобы сделать этот инструмент действенным, стимулирующим управляющие компании стремиться к безупречной работе.

«Цель – довести до жителей автономного округа информацию о деятельности управляющих организаций, распространить лучшие практики их работы, а также помочь в решении проблем тем, кто набрал наименьшее количество баллов. Итоги рейтинга будут обсуждаться в администрациях муниципальных образований. Результатом такой работы должны стать «дорожные карты» с мероприятиями, направленными на улучшение своей деятельности», – пояснил руководитель Жилстройнадзора Югры Артем Копылов.

Первый рейтинг по итогам работы будет опубликован до 1 марта.