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В ХМАО запустят публичный рейтинг управляющих компаний

До начала весны в Югре появится первый рейтинг УК

В ХМАО запустят публичный рейтинг управляющих компаний
Фото: ru.freepik.com

К весне в Югре появится пилотный проект рейтинга управляющих компаний. Подобная концепция уже была опробована в Нефтеюганске. В рейтинге учитывают мнение жителей многоквартирных домов, а также членов Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации муниципалитета.

Итоги будут публичными, чтобы сделать этот инструмент действенным, стимулирующим управляющие компании стремиться к безупречной работе.

«Цель – довести до жителей автономного округа информацию о деятельности управляющих организаций, распространить лучшие практики их работы, а также помочь в решении проблем тем, кто набрал наименьшее количество баллов. Итоги рейтинга будут обсуждаться в администрациях муниципальных образований. Результатом такой работы должны стать «дорожные карты» с мероприятиями, направленными на улучшение своей деятельности», – пояснил руководитель Жилстройнадзора Югры Артем Копылов.

Первый рейтинг по итогам работы будет опубликован до 1 марта.


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18 января в 15:14, просмотров: 384, комментариев: 0
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