Для медработников из ХМАО ввели новую соцвыплату

В Югре с начала года была проиндексирована пенсия для неработающих пенсионеров на 4,8 %. Для каждого югорчанина сумма выплаты рассчитывается индивидуально. Об этом сообщила управляющая отделением фонда пенсионного и социального страхования России по Югре Татьяна Зайцева.

«В автономном округе после индексации средний размер страховой пенсии составил 28 951 рубль. Также был увеличен размер страховой пенсии по инвалидности – 19 298,19 рублей», – сказала Татьяна Зайцева.

Также, по словам руководителя отделения Соцфонда РФ по Югре, с февраля 2023 года югорских медиков может ждать новая выплата. Размер меры поддержки составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей для медиков первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц и работников станций и отделений скорой помощи.

Отметим, что для получения выплаты, в медучреждении должны предоставить готовый реестр работников в окружное отделение фонда пенсионного и социального страхования России. Первые поступления соцвыплаты ожидают в феврале.