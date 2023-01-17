1 300 жалоб на проблемы с отоплением поступило от югорчан за первую половину января

С 1 по 15 января от жителей югорских городов поступило 1 300 сообщений о некачественном отоплении или его отсутствии. Из них от жителей Мегиона - 1 185, Урая — 35, Кондинского района — 16, Нягани — 12, Нефтеюганска — 11. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе заседания окружного оперштаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Рост числа сообщений из Мегиона связан с порывом магистрального трубопровода 10 января. По состоянию на 15 января жители города по-прежнему сообщают о фактах отсутствия отопления», — отметила глава региона.

Глава Мегиона Олег Дейнека сообщил, что всего в Мегионе 536 домов, сбой режима теплоснабжения из-за резкой утечки теплоносителя произошел на 356 домах.

«Выявлено 458 замороженных подъездов, на сегодня восстановлено 172 подъезда, восстановительные работы по 286 подъездам продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены 26 бригад, 37 единиц техники», — рассказал глава города. По его словам, аварийно-восстановительные работы в Мегионе планируется завершить до 23 января.

Наталья Комарова поручила главам всех муниципалитетов организовать до 20 января проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой.