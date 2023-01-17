В ХМАО кот предупредил хозяйку о пожаре у соседей и помог спасти другого кота

В пгт. Междуреченский спасатели помогли ликвидировать пожар в квартире и спасти кота. Как стало известно, звонок в пожарную охрану сделала женщина в соседней квартире после того, как ее кот обратил внимание хозяйки на дым. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория».

«В результате пожара повреждены стены, пол, потолок. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Спасено материальных ценностей на сумму 4 000 000 рублей. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили и реанимировали другого котика, находящегося непосредственно в задымленной комнате», – отметили в учреждении.

Напомним, что ранее спасатели «Центроспас-Югория» помогли женщине с ребенком, которых насильно удерживали в квартире.