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​Югорчане собрали с конца прошлого года почти 38 тонн вторсырья

Жители ХМАО сдали на переработку около двух тонн пластика

​Югорчане собрали с конца прошлого года почти 38 тонн вторсырья
Фото: "Югра-Экология" / vk.com

В ХМАО с конца 2022 года работают экоцентры «Югра Собирает». За это время их посетили почти четыре тысячи жителей округа. Им удалось собрать почти 37,5 тонн вторсырья. Самым популярным видом отходов стала макулатура – более 24 тонн. Также югорчане сдали около двух тонн пластика. На переработку поступают и другие виды отходов: стекло, батарейки и алюминиевые банки, пишет «Сургутская трибуна».

На сегодня экоцентры «Югра Собирает» работают в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В этом году во всех из них запустили программу «ЭКО-копилка». Сдавая вторсырье в пункты приема, школьники смогут выиграть приз для своего учебного заведения.

«Благодаря регулярному посещению экоцентров у подрастающего поколения развиваются экопривычки – обращать внимание на маркировку переработки еще на полке магазина и, по возможности, отказываться от неперерабатываемой упаковки, правильно подготавливать вторсырье для сдачи, заменять одноразовые стаканы и пакеты многоразовой альтернативой», – отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.


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16 января в 17:40, просмотров: 391, комментариев: 0
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