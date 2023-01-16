2 из 3 жителей ХМАО не боятся нового штамма «кракен»

2 из 3 югорчан не боятся нового штамма коронавируса, несмотря на его более высокую заразность. Опасаются «кракена» только 9%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди горожан старше 45 лет (11%). Об этом сообщает портал Superjob.

«Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад (15%). Среди жителей Югры, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 12%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 7% из них боятся «кракена», – сообщили в пресс-службе портала.