Мегион получит 5 млн рублей на устранение последствий коммунальной аварии. Деньги выделяются из резервного фонда правительства Югры. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства округа, деньги пойдут на закупку чугунных батарей и восстановление теплоснабжения в многоквартирных домах, пишет «Сургутская трибуна».

«Выделить Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 5 000,0 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Мегион для закупки чугунных радиаторов и расходных материалов для восстановления теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах, циркуляционных насосов для бесперебойного обеспечения магистральных систем теплоснабжения», – говорится в постановлении.

Порыв трубопровода произошел в Мегионе 10 января. Без отопления остались 12 домов. От жителей с 10 по 14 января поступило 3423 обращения по вопросам теплоснабжения. 16 января планировалось приступить к восстановлению магистрального трубопровода.