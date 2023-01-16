Огнеборцы из ХМАО ликвидировали 59 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Югре ликвидировали 59 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 137 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 59 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 15 транспортных средства. За прошедшую неделю пожарными были спасены 4 человек, к сожалению погибло 5», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами возгораний чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.