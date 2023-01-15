Югорские мужчины назвали ущемлением своих прав более ранний выход женщин на пенсию

45% югорских мужчин недовольны более ранним выходом женщин на пенсию. Они считают это ущемлением своих прав, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

«36% жителей Югры утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 53% респондентов подобный факт дискриминацией не считают. Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 45% против 22% соответственно», - говорится в исследовании.

Чаще остальных подобного мнения придерживаются мужчины моложе 34 лет (49%). При этом среди женщин до 34 лет 28% выступает за единый пенсионный возраст, пишет «Сургутская трибуна».