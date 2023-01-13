Запуск новой фильтровальной станции в Нефтеюганске ожидается в октябре

В 7-м микрорайоне Нефтеюганска продолжается строительство фильтровальной станции производительностью 20 тысяч кубических метров в сутки. Она позволит обеспечить жителей города чистой водой. На сегодня готовность объекта составляет 45%. Информация об этом была озвучена на заседании профильного совета под руководством губернатора Натальи Комаровой.

«Выполнены работы по устройству свайного поля, бетонированию фундамента, монтажу металлоконструкций и другие. В соответствии с первым этапом оборудование поставлено в полном объеме. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 90 процентов. Ожидается, что работы на объекте будут завершены в марте-апреле», - рассказали в пресс-службе окружного департамента общественных, внешних связей и молодежи.

Изначально планировалось, что станцию запустят в апреле, однако в соответствии с дополнительным соглашением сроки ввода в эксплуатацию перенесли на сентябрь, уточнила глава региона. По словам главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай, рисков невыполнения сроков нет.

Цена контракта в целом составила 1 миллиард 140 миллионов рублей.